СК сообщил о пяти задержанных участниках несанкционированной акции в Москве

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля причастны более 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, 5 человек в настоящее время задержаны. Проводятся их допросы и иные следственные действия. Следствие будет просить об их аресте.

В СК также отметили, что 10 граждан принимали наиболее активное участие в организации и проведении беспорядков.