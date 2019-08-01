Роскомнадзор подготовит ответ на пристрастное отношение за рубежом к СМИ РФ

Роскомнадзор планирует ответить на пристрастное отношение за рубежом к российским изданиям и подготовить поправки в законы. Об этом сообщается на официальной странице ведомства, передает РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация что британский регулятор Ofcom оштрафовал международный канал Russia Today на £200 тыс. (15,7 млн руб.), не дожидаясь решения суда и подтверждения выявленных семи случаев, когда СМИ было пристрастным. Тогда RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф без решения суда.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в отношении британской стороны будет применен принцип «зеркальности». Ведомство официально объявило о подготовке в ближайшие дни поправок для внесения в законодательство России.

Как отмечается, цель поправок – ответ и приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России.

Ранее сообщалось, что в Британии оштрафовали RT на миллионы.