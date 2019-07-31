Аэропорт Тюмени срочно эвакуировали

Из аэропорта Тюмени срочно вывели людей без объяснения причин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что из здания были срочно выведены около 750 человек.

По некоторым данным, причиной экстренной эвакуации стал запах гари.

Также на место приехали пожарные расчеты и начали проверять здание.

Позже выяснилось, что возгорание действительно было. Оно произошло из-за пожара в вытяжке в кафе на втором этаже. В МЧС рассказали, что пожар произошел из-за возгорания жировых отложений.

Ранее сообщалось, что Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара.