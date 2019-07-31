Глава Иркусткой области назвал безответственными слова о «втором Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отреагировал на слова главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой о «втором Чернобыле» в Иркутской области. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березнику РБК.

Он заявил, что «бросаться такими фразами — безответственно», так как существуют отходы с ртутью с предприятий, которые закрылись больше 40 лет назад. Глава добавил, что не знает, почему до него не занимались утилизацией этих отходов, однако сейчас он решает эту задачу.

Отмечается, что в области полгода выбирали варианты утилизации опасных отходов, в ходе чего остановились на одном, заплатив за него около 1,5 млрд руб. Проект прошел экспертизу и после всех согласований Левченко отправил запрос в Министерство природных ресурсов, чтобы строить объект на условиях софинансирования, однако ответа он пока что не получил.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.