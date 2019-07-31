Китай запретил жителям поездки на Тайвань

Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС.

Запрет носит временный характер. Как заявили в министерстве культуры и туризма КНР, решение о запрете было принято в связи с текущими состоянием отношений между двумя сторонами

На какие именно города распространяется запрет, неизвестно.

Тайвань — самый большой китайский остров. Он находится под управлением собственной администрации при этом сохраняет флаг, валюту и некоторые другие атрибуты Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.