Когда смог накроет Москву, рассказали синоптики

Дым от лесных пожаров в Сибири дойдет до Москвы в том случае, если регион накроет антициклон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 млн гектаров.

Синоптики добавили, что на данным момент вероятность распространения дыма крайне мала.

Тем не менее, не исключена вероятность появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров. Она может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири вынесет на Карское и Баренцево моря, а позже северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере могут «вернуть» их на материк.