Россия отреагировала на отказ Нидерландов от немецких материалов по MH17

Москва не считает расследование катастрофы малайзийского Boeing, которое проводили следователи из Нидерландов, беспристрастными и независимым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Гааге.

По мнению посольства, решение голландских властей не приобщать к делу новые данные, предоставленные частным немецким детективом Йозефом Решдетективом, это лишнее доказательство справедливости выводов российской стороны.

Ранее Нидерланды отказались принимать доказательства детектива по МН17.