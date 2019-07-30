Названа причина задержания начальника уголовного розыска в Приморье

Следственный комитет подтвердил задержание начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева, передает РИА «Новости».

Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что Миляев задержан по подозрению в получении 5 млн руб. от бизнесмена.

«По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках», — рассказала Петренко.

Уголовное дело заведено по статье «Злоупотребление полномочиями», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.