Кандидат в министры от Зеленского заявил о разном лечении различных рас
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Кандидат от «Слуги народа» на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий заявил генетических особенностях лечения различных рас. Об этом он заявил в интервью газете «Ваше здоровье».
Говоря о внедрении на Украине международных медицинских протоколов лечения, он заявил, что они похожи евроремонт.
«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения», — сказал Радуцкий.
По его мнению, на Украине не должны действовать международные стандарты лечения.
Он предложил их адаптировать. Радуцкий отметил, что протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке.