Кандидат в министры от Зеленского заявил о разном лечении различных рас

Кандидат от «Слуги народа» на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий заявил генетических особенностях лечения различных рас. Об этом он заявил в интервью газете «Ваше здоровье».

Говоря о внедрении на Украине международных медицинских протоколов лечения, он заявил, что они похожи евроремонт.

«Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения», — сказал Радуцкий.

По его мнению, на Украине не должны действовать международные стандарты лечения.

Он предложил их адаптировать. Радуцкий отметил, что протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке.