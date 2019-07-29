Умерла умнейшая собака в мире

В США в штате Южная Каролина умерла собака по кличке Чейзер. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, ее прозвали умнейшей собакой в мире, поскольку она знала более тысячи слов.

Уточняется, что ее хозяин дрессировал животное по уникальной методике.

На протяжении трех лет он тренировал ее по четыре-пять часов каждый день.

Мужчина показывал собаке разные предметы, произносил их названия 40 раз, а после прятал и просил найти их. Таким образом, Чейзер научилась понимать 1022 слова.

Она умерла в возрасте 15 лет естественной смертью.

Ранее умер живший в квартире россиянки знаменитый лосенок.