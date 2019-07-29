Как не заболеть летом в плохую погоду, объяснил врач

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть летом в плохую погоду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь, необходимо утепляться.

Он посоветовал с собой в ближайшее время брать накидку — джинсовку, легкий свитер или палантин.

«Если знаете, что возможен дождь, лучше обуть непромокаемую обувь», — отметил Тяжельников.

Кроме того, он посоветовал не находиться в тени во время отдыха у воды или на ветру в мокром купальнике. В противном случае, можно получить переохлаждение.

Также врач порекомендовал есть побольше ягод и поменьше мяса.

Ко всему прочему, специалист посоветовал пить любые горячие напитки, кроме алкоголя. Последний, пояснил врач, не согревает, а сужает сосуды, что приводит к еще большему охлаждению организма.

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