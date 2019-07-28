Более 600 задержанных на незаконной акции в Москве оказались иногородними

Полиция завершила разбирательство с задержанными на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

При этом выяснилось, что больше половины задержанных — не москвичи.

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», — говорится в сообщении.

В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка составлены протоколы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы.