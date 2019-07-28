Девушка станцевала на шесте у здания мэрии
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В Пермском края девушка исполнила танец на шесте прямо у крыльца мэрии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел в городе Березники.
Уточняется, что танец был исполнен в рамках фитнес-фестиваля. Его исполнила танцовщица Галина Корелина.
В социальных сетях было опубликовано видео с танцующей девушкой у здания мэрии. Оно разделило пользователей на два лагеря. Одни сочли выступление изящным, других возмутила его локация.
Ранее сообщалось, что Заведующую детским садом в Сургуте наказали за «кабаний стриптиз».