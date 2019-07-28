Девушка станцевала на шесте у здания мэрии

В Пермском края девушка исполнила танец на шесте прямо у крыльца мэрии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в городе Березники.

Уточняется, что танец был исполнен в рамках фитнес-фестиваля. Его исполнила танцовщица Галина Корелина.

В социальных сетях было опубликовано видео с танцующей девушкой у здания мэрии. Оно разделило пользователей на два лагеря. Одни сочли выступление изящным, других возмутила его локация.

Ранее сообщалось, что Заведующую детским садом в Сургуте наказали за «кабаний стриптиз».