Собянин предостерег от участия в несогласованном митинге

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы выйти на несогласованный с властями города митинг 27 июля. Об этом он написал в своем твиттере.

Он пояснил, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — написал Собянин.

Ранее с предостережениями от участия в несогласованной акции выступили прокуратура и ГУ МВД России по Москве.