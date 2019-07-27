Собянин предостерег от участия в несогласованном митинге

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал призывы выйти на несогласованный с властями города митинг 27 июля. Об этом он написал в своем твиттере.

Он пояснил, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — написал Собянин.

Ранее с предостережениями от участия в несогласованной акции выступили прокуратура и ГУ МВД России по Москве.