Белоруску настигла необычная смерть на Аляске
close
Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава в необычной ситуации погибла на Аляске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По имеющейся информации, белоруска перед смертью пыталась добраться до легендарного автобуса.
Как отмечается, в транспортном средстве жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.
Сообщается, что девушку смыло потоком воды в горной реке.
Ранее сообщалось, что американский штат Аляска столкнулся с аномальной для региона жарой в 32°C.