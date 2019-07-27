Белоруску настигла необычная смерть на Аляске

Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава в необычной ситуации погибла на Аляске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, белоруска перед смертью пыталась добраться до легендарного автобуса.

Как отмечается, в транспортном средстве жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.

Сообщается, что девушку смыло потоком воды в горной реке.

Ранее сообщалось, что американский штат Аляска столкнулся с аномальной для региона жарой в 32°C.