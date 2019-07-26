Варан целиком проглотил обезьяну

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/10560563/varans-pic905-895x505-74937.jpg">

В Сети появилось видео того, как комодский варан, обитающий в Индонезии, целиком проглотил обезьяну. Об этом сообщает Fox News.

На кадрах видно, как животное медленно заглатывает обезьяну, пока она полностью не пропадает в его глотке.

Как отмечается, вараны в среднем весят от 70 до 80 килограмм.

Они известны за свой яд, в котором содержатся токсины, вызывающие воспалительную реакцию и приводящие к параличу.

Вараны являются плотоядными, и их привлекают все виды мяса.

Ранее в США были найдены останки четырехглазого варана.