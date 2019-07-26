150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок

В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля. Об этом пишет Bild.

Как отмечается, речь идет о матери и дочери, которые пропали две недели назад. Сотрудники правоохранительных органов исходят из того, что женщины мертвы. Поиски начались с утра, помимо полицейских, к ним привлечены кинологи и вертолет с тепловизором. Поисковая операция осложняется высокими температурами на территории страны.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ арестовала подозреваемого в исчезновении двух россиянок. Подозреваемый — супруг Марии, исчезнувшей 13 июля вместе с дочерью. Мужчина является переселенцем в ФРГ. Брак между ним и Марией был заключен в консульстве РФ в Мюнхене.