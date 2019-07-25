Норвежцы испугались атаки русских лососей

Рыбаки и ученые из Норвегии проинформировали о вторжении в их воды русских лососей. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, норвежцы боятся, что горбуша из России может навредить местным видам рыб и вытеснить их из местных водоемов.

По полученным данным, «русские лососи» уже распространились в норвежских реках.

Сообщается, что норвежцы предпринимают меры по противодействию такому «вторжению».

К примеру, Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера установила ловушку на лосося рядом с норвежско-российской границей.

А научное сообщество вообще призывает убивать русскую горбушу.

Ранее сообщалось, что в России могут отравиться рыбы.