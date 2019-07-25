Норвежцы испугались атаки русских лососей
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Рыбаки и ученые из Норвегии проинформировали о вторжении в их воды русских лососей. Об этом передает РИА «Новости».
Как отмечается, норвежцы боятся, что горбуша из России может навредить местным видам рыб и вытеснить их из местных водоемов.
По полученным данным, «русские лососи» уже распространились в норвежских реках.
Сообщается, что норвежцы предпринимают меры по противодействию такому «вторжению».
К примеру, Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера установила ловушку на лосося рядом с норвежско-российской границей.
А научное сообщество вообще призывает убивать русскую горбушу.
Ранее сообщалось, что в России могут отравиться рыбы.