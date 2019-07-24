Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства выразил надежду, что врачи сделают все возможное, чтобы пострадавшие пошли в скором времени на поправку.

«Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое. В том числе и министерство здравоохранения», — отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что в ближайшее время СК доложит по результатам расследования гибели детей во время пожара.

Из-за пожара в палаточном городке, где находились 189 детей, погибли четверо детей. Еще восемь детей и пятеро взрослых пострадали.

Ранее местные власти заявили, что причиной пожара в детском лагере могло стать упавшее на обогреватель полотенце.