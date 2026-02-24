Глава Еврокомиссии прибыла в Киев в годовщину начала СВО

Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла в Киев на поезде

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев — в четвертую годовщину начала специальной военной операции России на Украине. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На видео показано, что глава ЕК приехала в украинскую столицу на поезде. По приезде ее встретили украинские чиновники и вручили ей букет желто-голубых цветов.

Накануне газета Politico писала, что фон дер Ляйен могла отменить свой визит в украинскую столицу из-за неготовности 20-го пакета санкций в отношении России.

О том, что Европейский союз планирует принять новый санкционный пакет против России, глава евродипломатии Кая Каллас сообщила в конце января. Как отмечал, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций

20 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители стран — членов ЕС не смогли достичь согласия при обсуждении очередных ограничительных мер в отношении Москвы. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение санкций заблокировал Будапешт.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян.