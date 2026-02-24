Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии поднимался выше 2800 пунктов впервые с 4 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 8:29 по московскому времени рос на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2800,02 пункта.

6 февраля сообщалось, что Московская биржа по итогам ежегодного пересмотра включила акции «Роснефти» в новые базы расчета индексов в области устойчивого развития, в том числе: в индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний, индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» и группу индексов Мосбиржи-РСПП.

Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Он рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

Ранее Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США в новом режиме.