Названы последствия создания единого реестра банковских карт

Создание реестра банковских карт россиян и введение лимита «20 карт в разных банках и не более пяти в одном» не скажутся на большинстве клиентов. Добропорядочным россиянам хватит этого лимита. Лишь около 6% клиентов придется письменно объяснять в банках наличие десятков или сотен карт, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

ЦБ собирается в течение 2026 года создать единый реестр банковских карт россиян, в котором будут аккумулированы сведения обо всех банковских картах, оформленных на граждан. В новой базе отразят, сколько банковских карт (включая кредитные и дебетовые) принадлежит конкретному клиенту и какие банки выступают их эмитентами. Цель нововведения — борьба с финансовым мошенничеством и упорядочивание лимитов на количество карт, которые может иметь один клиент. Прежде всего реестр будет использоваться для борьбы с «дроп-картами», через которые аферисты переводят украденные деньги.

«Это вполне объяснимые меры, причем с довольно широкими лимитами. Физически сложно управлять большим, чем 20, количеством карт. Лимита хватит всем добропорядочным клиентам, кроме блогеров, которые пишут обзоры на карты и финансовые продукты. Но и там все решаемо. Никто не планирует наказывать за сам факт наличия большого числа карт. При новой системе мошенникам станет труднее выводить украденные средства, поскольку искать «левые» карты станет гораздо сложнее. Неудобства возникнут примерно у 6% клиентов. Им придется письменно объяснять наличие десятков или сотен банковских карт. Автоматических блокировок, как ожидается, не будет. Но вопросы точно зададут. Те, кому очень нужно иметь столько карт, видимо, будут на особом счету во всех банках», — отметил Селезнев.

По его словам, вести реестр будет ЦБ на основе данных из банков, которые также будут пользоваться системой для проверки клиентов. Все это будет работать в связке с Росфинмониторингом — в целом довольно стандартный подход для регулятора, подчеркнул финансист.

«Кроме банков и ЦБ, очевидно, пользоваться базой смогут все правоохранительные органы по специальному запросу. В таких базах данные обычно обезличены и не хранятся в открытом виде, поэтому риски утечки невысоки. Хотя вероятность, конечно, не нулевая», — заключил эксперт.

