Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Самарской области отменили введенный из-за дронов режим «Ковер»

Губернатор Федорищев сообщил об отмене режима «Ковер» в Самарской области
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале об отмене режима «Ковер», введенного в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на территории региона.

«В Самарской области снят режим «Ковер», — написал глава российского субъекта.

Режим «Ковер» объявили на территории Самарской области утром 24 февраля примерно в 7:04 мск. Он действовал около двух часов.

В период с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 79 украинских БПЛА самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали в Ростовской и Курской областях, Республике Адыгея. В Саратовской области отразили атаку пяти дронов, над акваторией Азовского моря сбили девять летательных аппаратов. Еще 11 беспилотников ликвидировали в Крыму, по 15 — над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае, 21 — в Белгородской области.

По данным министерства обороны России, с 7:00 до 9:00 мск были уничтожены еще 18 дронов. Семь из них сбили в Краснодарском крае, четыре — над Черным морем, по два — в Белгородской и Саратовской областях, по одному — над Азовским морем, в Самарской и Ростовской областях.

Ранее житель Брянской области пострадал в результате атаки БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Пенсионеров заставят копить минимум 5 лет, чтобы вывести деньги из ПДС. Как выжать максимум из программы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!