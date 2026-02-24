В Самарской области отменили введенный из-за дронов режим «Ковер»

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале об отмене режима «Ковер», введенного в связи с опасностью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на территории региона.

«В Самарской области снят режим «Ковер», — написал глава российского субъекта.

Режим «Ковер» объявили на территории Самарской области утром 24 февраля примерно в 7:04 мск. Он действовал около двух часов.

В период с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 79 украинских БПЛА самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали в Ростовской и Курской областях, Республике Адыгея. В Саратовской области отразили атаку пяти дронов, над акваторией Азовского моря сбили девять летательных аппаратов. Еще 11 беспилотников ликвидировали в Крыму, по 15 — над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае, 21 — в Белгородской области.

По данным министерства обороны России, с 7:00 до 9:00 мск были уничтожены еще 18 дронов. Семь из них сбили в Краснодарском крае, четыре — над Черным морем, по два — в Белгородской и Саратовской областях, по одному — над Азовским морем, в Самарской и Ростовской областях.

Ранее житель Брянской области пострадал в результате атаки БПЛА.