Политика

В Европе рассказали о стратегическом просчете Украины

Полковник Бо: у Украины кончается время для завершения конфликта с Россией
Efrem Lukatsky/AP

Затягивание конфликта с Россией стало стратегическим просчетом для Украины и ее западных союзников. Об этом заявил отставной полковник Генштаба армии Швейцарии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, на Западе существует мнение о том, что затягивание конфликта ослабляет Россию, однако дело обстоит противоположным образом, и у Украины кончается время для заключения мира с Москвой.

«Чем больше проходит времени, тем хуже становится именно Украине», — подчеркнул Жак Бо.

Полковник отметил, что ограниченное количество ресурсов и надежды Киева на поддержку Запада ведут Украину к негативному исходу в противостоянии с Москвой. По его мнению, украинцы в конфликте теряют намного больше, чем Россия, и в итоге Москва этим воспользуется.

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд недавно говорил о том, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине из-за того, что после этого давление внутри ЕС усилится.

Также замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в попытках сорвать переговоры.
 
