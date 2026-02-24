Москвич получил 15 суток ареста из-за логотипа Instagram

В Москве логотип Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стал причиной ареста правозащитника Дениса Солдатова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 15 декабря 2025 года. На сайте Солдатова под текстом одной из публикаций были размещены логотипы социальной сети Instagram. В ходе судебного заседания правозащитник подтвердил данный факт и пояснил, что логотип уже удален, а сам сайт закрыт.

Однако суд все равно признал его виновным в публичной демонстрации запрещенной символики. Тот факт, что изображение было впоследствии удалено, не освобождает от ответственности за совершенное правонарушение. В качестве наказания Мещанский районный суд назначил Солдатову административный арест сроком на 15 суток.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал правозащитницу Ларису Захарову.