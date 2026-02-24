Размер шрифта
Двое мужчин избили актрису «Онегина» Кулишниченко в пабе Петербурга

112: актрису «Онегина» Кулишниченко избили двое мужчин в пабе Петербурга
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису «Онегина» Кристину Кулишниченко избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, на девушку напали двое мужчин в пабе культурной столицы. Инцидент произошел вечером 23 февраля.

Информация о состоянии 36-летней артистки и деталях случившегося пока уточняется.

Кристина Кулишенко — известная актриса, которая начала карьеру в 2015 году. Чаще всего знаменитость работает в жанрах детектива, драмы, комедии. Среди ее проектов — участие в картинах «Онегин» и «Морские дьяволы», а также «Государь», «Такси под прикрытием», «Невский», «Первый отдел» и «Проект «Анна Николаевна»». Всего в фильмографии артистки 26 проектов.

13 февраля стало известно, что 20-летний молодой человек напал на 62-летнего мужчину в баре Петербурга. Пострадавшего пожилого мужчину после случившегося госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавший юноша попытался скрыться, но правоохранители задержали его у соседнего здания. Ему грозит административная ответственность за содеянное.

Ранее стало известно, зачем на Байкале сожгли чучело Shaman.
 
