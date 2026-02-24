Двое мужчин избили актрису «Онегина» Кулишниченко в пабе Петербурга

Актрису «Онегина» Кристину Кулишниченко избили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, на девушку напали двое мужчин в пабе культурной столицы. Инцидент произошел вечером 23 февраля.

Информация о состоянии 36-летней артистки и деталях случившегося пока уточняется.

Кристина Кулишенко — известная актриса, которая начала карьеру в 2015 году. Чаще всего знаменитость работает в жанрах детектива, драмы, комедии. Среди ее проектов — участие в картинах «Онегин» и «Морские дьяволы», а также «Государь», «Такси под прикрытием», «Невский», «Первый отдел» и «Проект «Анна Николаевна»». Всего в фильмографии артистки 26 проектов.

