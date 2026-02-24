В Британии начал работать штаб для отправки многонациональных сил на Украину

В Великобритании начал работать аппарат штаб-квартиры так называемых многонациональных сил для Украины. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Соединенного королевства.

«В рамках создания многонациональных сил для Украины функционирует штаб численностью 70 человек. Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн. — «Газета.Ru») со стороны правительства», — говорится в заявлении.

Из него следует, что аппарат штаб-квартиры приступил к работе в рамках подготовки к отправке на Украину войск стран — членов «коалиции желающих».

По данным ведомства, 24 февраля участники «коалиции желающих» проведут видеоконференцию. В том числе в ней примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

10 января правительство Соединенного королевства сообщило, что выделило 200 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению войск на Украине после урегулирования конфликта. Деньги пойдут на модернизацию транспортных средств, систем связи, системы защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты военных.

Как рассказал директор Второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук, власти страны будут рассматривать как иностранную интервенцию размещение на Украине западных воинских подразделений. Такие соединения и их объекты станут законными целями для Вооруженных сил России, подчеркнул он.

Ранее посол заявил о праве Москвы считать Лондон участником украинского конфликта.