Средства ПВО за два часа уничтожили почти 20 украинских дронов над Россией

Почти два десятка украинских дронов сбили над территорией России в период с 7:00 до 9:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что больше всего целей — семь — нейтрализовали в Краснодарском крае. Над акваторией Черного моря ликвидировали четыре дрона, в Саратовской и Белгородской областях — по два. По одному беспилотнику уничтожили над акваторией Азовского моря, а также в Самарской и Ростовской областях.

Ночью 24 февраля над Россией перехватили 79 дронов самолетного типа. Как рассказали в министерстве обороны страны, атака продолжалась с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля. За это время в Белгородской области уничтожили 21 летательный аппарат, в Краснодарском крае — 15, над акваторией Черного моря — 15, в Крыму — 11. Еще девять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, пять — в Саратовской области, по одному — в Республике Адыгея, Курской и Ростовской областях.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали деревню в Белгородской области.