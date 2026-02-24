Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Средства ПВО за два часа уничтожили почти 20 украинских дронов над Россией

Минобороны России: средства ПВО за два часа сбили 18 украинских беспилотников
РИА Новости

Почти два десятка украинских дронов сбили над территорией России в период с 7:00 до 9:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что больше всего целей — семь — нейтрализовали в Краснодарском крае. Над акваторией Черного моря ликвидировали четыре дрона, в Саратовской и Белгородской областях — по два. По одному беспилотнику уничтожили над акваторией Азовского моря, а также в Самарской и Ростовской областях.

Ночью 24 февраля над Россией перехватили 79 дронов самолетного типа. Как рассказали в министерстве обороны страны, атака продолжалась с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля. За это время в Белгородской области уничтожили 21 летательный аппарат, в Краснодарском крае — 15, над акваторией Черного моря — 15, в Крыму — 11. Еще девять БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, пять — в Саратовской области, по одному — в Республике Адыгея, Курской и Ростовской областях.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали деревню в Белгородской области.
 
Теперь вы знаете
Пенсионеров заставят копить минимум 5 лет, чтобы вывести деньги из ПДС. Как выжать максимум из программы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!