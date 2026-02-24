«Мы упали на Мюнхен»: Ургант пережил экстренную посадку и проблемы со здоровьем в туре

Телеведущий Ургант признался, что с ним произошли два опасных инцидента в туре

Телеведущий Иван Ургант рассказал на своем YouTube‑канале о двух опасных случаях, которые произошли с ним во время европейского тура.

Из-за этих двух эпизодов, по словам шоумена, он за короткий промежуток времени оказался в условиях, угрожающих здоровью и безопасности. Так, во время перелета из Лондона авиакомпанией Air Serbia пилот на сербском языке объявил о вынужденной остановке в Мюнхене. Пассажирам не раскрывали причину.

«И мы с высоты 10000 метров, я бы сказал, упали на Мюнхен. Прекрасно сели, стюардессы не волновались. Но когда мы приземлились, то увидели, что вся взлетная полоса была заставлена пожарными и полицейскими машинами, автомобилями скорой помощи», — рассказал шоумен.

Позже выяснилось, что на борту сработали датчики дыма в кабине пилотов, поэтому было принято решение об экстренной посадке. Пассажиры провели в аэропорту Мюнхена около трех часов.

«Первое, что я вспомнил: не делал ли я ничего такого в Германии во время этого тура, из-за чего наш самолет могли бы задержать над Мюнхеном и посадить меня там внизу», — поделился Ургант.

Еще один опасный момент случился с телеведущим уже на земле: у него появился нарыв на левой руке, из-за чего он не мог согнуть средний палец.

В начале апреля Ургант сообщил, что пережил «предынфарктный» момент в Ереване. Во время одной из туристических прогулок комик в шутливой форме обратился к окружающим: «Предынфарктный Ургант… Есть тонометр у кого-то?»

