Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

«Мы упали на Мюнхен»: Ургант пережил экстренную посадку и проблемы со здоровьем в туре

Телеведущий Ургант признался, что с ним произошли два опасных инцидента в туре
Светлана Шевченко/РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант рассказал на своем YouTube‑канале о двух опасных случаях, которые произошли с ним во время европейского тура.

Из-за этих двух эпизодов, по словам шоумена, он за короткий промежуток времени оказался в условиях, угрожающих здоровью и безопасности. Так, во время перелета из Лондона авиакомпанией Air Serbia пилот на сербском языке объявил о вынужденной остановке в Мюнхене. Пассажирам не раскрывали причину.

«И мы с высоты 10000 метров, я бы сказал, упали на Мюнхен. Прекрасно сели, стюардессы не волновались. Но когда мы приземлились, то увидели, что вся взлетная полоса была заставлена пожарными и полицейскими машинами, автомобилями скорой помощи», — рассказал шоумен.

Позже выяснилось, что на борту сработали датчики дыма в кабине пилотов, поэтому было принято решение об экстренной посадке. Пассажиры провели в аэропорту Мюнхена около трех часов.

«Первое, что я вспомнил: не делал ли я ничего такого в Германии во время этого тура, из-за чего наш самолет могли бы задержать над Мюнхеном и посадить меня там внизу», — поделился Ургант.

Еще один опасный момент случился с телеведущим уже на земле: у него появился нарыв на левой руке, из-за чего он не мог согнуть средний палец.

В начале апреля Ургант сообщил, что пережил «предынфарктный» момент в Ереване. Во время одной из туристических прогулок комик в шутливой форме обратился к окружающим: «Предынфарктный Ургант… Есть тонометр у кого-то?»

Ранее певец Дмитриенко заявил, что непрожитые потери спровоцировали его тревожность.
 
Теперь вы знаете
Пенсионеров заставят копить минимум 5 лет, чтобы вывести деньги из ПДС. Как выжать максимум из программы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!