Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ с тайными ходами

Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами
РИА Новости

Российские военные с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тайными ходами на Красноармейском направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, командный пункт был оснащен тайными ходами.

Как поделился командир боевой машины гвардии старший сержант Рашид Салихов, ВС РФ выпустили по командному пункту ВСУ 16 фугасных снарядов 220-го калибра. По словам военного, российские бойцы «навели шороху».

22 февраля британское издание The Times со ссылкой на данные военной разведки и независимых наблюдателей писало, что Украина значительно уступает российским войскам и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений, чем имеет сейчас.

Один из украинских офицеров рассказал изданию, что Россия «в полной мере использует» свои преимущества на «техническом, оперативном и стратегическом уровнях».

Ранее Сырский назвал задачу ВСУ на поле боя.
 
