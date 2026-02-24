Зеленский выдвинул требование к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times призвал Европейский союз (ЕС) прекратить увиливать и установить дату вступления республики в блок до 2027 года.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», — сказал украинский лидер.

В январе этого года Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Политик также выразил уверенность в том, что республика будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Позже глава Европейского совета Антониу Кошта выступил за скорейшее начало формального процесса по вступлению Украины в Евросоюз. При этом он затруднился ответить, когда это произойдет. По словам главы Евросовета, в этом вопросе «главное не терять темп».

Ранее во Франции забили тревогу из-за возможного членства Украины в Евросоюзе.