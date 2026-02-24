Лукашенко обратился к народу Эстонии с поздравлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости. Обращение опубликовано на сайте белорусского лидера.
По словам Лукашенко, сегодня мир сталкивается с множеством серьезных проблем, и народам как никогда важно «осознавать свое место в истории цивилизации».
Белорусский президент уточнил, что Минск всегда был и остается сторонником «конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия».
«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия», — добавил Лукашенко.
Накануне он заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, включая ядерные.
Белорусский лидер 23 февраля в ходе торжественной церемонии вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.
Во время выступления Лукашенко обратил внимание, что в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что страны Европы начали обсуждать ядерное перевооружение из-за политики Трампа.