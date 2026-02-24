Размер шрифта
Лукашенко обратился к народу Эстонии с поздравлением

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости. Обращение опубликовано на сайте белорусского лидера.

По словам Лукашенко, сегодня мир сталкивается с множеством серьезных проблем, и народам как никогда важно «осознавать свое место в истории цивилизации».

Белорусский президент уточнил, что Минск всегда был и остается сторонником «конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия».

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия», — добавил Лукашенко.

Накануне он заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, включая ядерные.

Белорусский лидер 23 февраля в ходе торжественной церемонии вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны. Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.

Во время выступления Лукашенко обратил внимание, что в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали обсуждать ядерное перевооружение из-за политики Трампа.
 
