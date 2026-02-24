Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

На Украине рассказали о важности следующего раунда мирных переговоров

«РБК-Украина»: следующая встреча в Женеве может стать для сторон последней
Telegram

Следующая встреча переговорных групп России, США и Украины в Женеве, посвященная урегулированию военного конфликта, может оказаться последней. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что переговорные группы смогли продвинуться в «прикладных вопросах» (например, по теме мониторинга за прекращением огня), однако политически позиции остаются теми же, что и год назад, так как Россия хочет передачи всей территории Донбасса, а Украина отказывается от этого.

«По информации некоторых источников «РБК-Украина», следующая встреча рабочих групп в Женеве, в конце этой недели, может оказаться последней. <…> Либо на этой встрече будет, наконец, принято политическое решение, что и как делать с Донбассом, и откроется дорога к встрече на уровне лидеров Украины, США и РФ. Либо переговоры де-факто прекращаются, а США самоустраняются из процесса», — пишет издание.

Однако другие источники, близкие к переговорному процессу, уверяют, что «ничего еще не определено», и «в чьих-то интересах» подавать сигналы о том, что США могут выйти из переговорного процесса.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля в Женеве. По его словам, российские власти продолжают настаивать на передаче всего Донбасса России. Также Буданов заявил, что в переговорах приближается время для принятия окончательных решений о завершении или продолжении боевых действий.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо также сообщил, что Женева «остается в распоряжении» трех сторон, если они решат продолжить переговоры.

Кроме того, в недавнем интервью Financial Times Зеленский отметил, что Россия и Украина находятся «в начале конца» конфликта.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 17–18 февраля в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что делегация Украины сосредоточена на отработке ключевых положений, необходимых для «финализации» процесса.

Зеленский также заявил, что США и Россия требуют полного вывода ВСУ с территории Донбасса для завершения конфликта.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в попытках сорвать переговоры.
 
Теперь вы знаете
Пенсионеров заставят копить минимум 5 лет, чтобы вывести деньги из ПДС. Как выжать максимум из программы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!