Следующая встреча переговорных групп России, США и Украины в Женеве, посвященная урегулированию военного конфликта, может оказаться последней. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что переговорные группы смогли продвинуться в «прикладных вопросах» (например, по теме мониторинга за прекращением огня), однако политически позиции остаются теми же, что и год назад, так как Россия хочет передачи всей территории Донбасса, а Украина отказывается от этого.

«По информации некоторых источников «РБК-Украина», следующая встреча рабочих групп в Женеве, в конце этой недели, может оказаться последней. <…> Либо на этой встрече будет, наконец, принято политическое решение, что и как делать с Донбассом, и откроется дорога к встрече на уровне лидеров Украины, США и РФ. Либо переговоры де-факто прекращаются, а США самоустраняются из процесса», — пишет издание.

Однако другие источники, близкие к переговорному процессу, уверяют, что «ничего еще не определено», и «в чьих-то интересах» подавать сигналы о том, что США могут выйти из переговорного процесса.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля в Женеве. По его словам, российские власти продолжают настаивать на передаче всего Донбасса России. Также Буданов заявил, что в переговорах приближается время для принятия окончательных решений о завершении или продолжении боевых действий.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо также сообщил, что Женева «остается в распоряжении» трех сторон, если они решат продолжить переговоры.

Кроме того, в недавнем интервью Financial Times Зеленский отметил, что Россия и Украина находятся «в начале конца» конфликта.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 17–18 февраля в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что делегация Украины сосредоточена на отработке ключевых положений, необходимых для «финализации» процесса.

Зеленский также заявил, что США и Россия требуют полного вывода ВСУ с территории Донбасса для завершения конфликта.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в попытках сорвать переговоры.