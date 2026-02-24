В Прикамье владельцу кафе выписали штраф после массового отравления посетителей

В Прикамье суд назначил штраф владельцу кафе за отравление шаурмой 87 человек

Владельца кафе Shaurma-kosmos в городе Кунгур Пермского края Шухрата Имовова оштрафовали за отравление около 90 человек шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«С 29 января по 30 января 2025 года он [Имовов] допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заражение граждан», — говорится в сообщении.

В результате 87 человек обратились за медицинской помощью, им поставили диагноз сальмонеллез, также были диагностированы сопутствующие ему заболевания.

Следователи установили многочисленные нарушения санитарных норм и требований. В частности, в заведении не было бактерицидного оборудования, также не соблюдалась поточность технологического процесса, в результате чего был допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур нашли бактерию сальмонелла кишечная.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество Имовова на сумму более 800 тысяч рублей. В итоге суд назначил мужчине штраф в качестве наказания, его размер не уточняется.

В октябре прошлого года руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов говорил, что соус является самым опасным ингредиентом шаурмы. То же самое, по его словам, касается маринада для шашлыка.

