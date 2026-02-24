Размер шрифта
Стало известно, что россиянкам подарят на 8 Марта

Rafinad: россиянкам подарят фены и пылесосы на 8 Марта
stockfour/Shutterstock/FOTODOM

Россияне к 8 Марта все чаще выбирают практичные подарки для вторых половин — спрос смещается в сторону техники и товаров для дома. Наиболее заметный рост фиксируется в категории «Цифровая и бытовая техника», где в числе популярных покупок — телефоны, ноутбуки, фены и роботы-пылесосы. Об этом говорится в исследовании платформы Rafinad, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным платформы, средний чек в этом сегменте вырос на 81% и достиг 52 312 рублей, а число заказов увеличилось на 23% год к году. Это говорит о готовности покупателей тратить больше на функциональные и долговечные подарки, считают аналитики платформы.

Активный рост показали и маркетплейсы с гипермаркетами: количество заказов в 2026 году увеличилось на 48%. При этом средний чек снизился на 42% — до 1 444 рублей. Похожая динамика отмечается в категории «Мебель, товары для дома и ремонта»: число заказов выросло на 17%, что отражает интерес к полезным в быту вещам.

Самый высокий прирост зафиксирован в сегменте «Онлайн-сервисы» — плюс 85% по количеству заказов. Средний чек здесь снизился на 54% и составил 1 353 рубля, что делает цифровые подписки и сервисы доступным вариантом подарка.

Одновременно усиливается тренд на единичные, но дорогие покупки. В категории «Ювелирные изделия и аксессуары» средний чек вырос на 90% — до 17 617 рублей, однако число заказов сократилось на 98%. В сегменте «Обучение» чек увеличился на 120% — до 17 341 рубля, при падении заказов на 54%. Такие покупки становятся нишевыми и требуют заранее запланированных расходов.

Традиционные подарки теряют позиции. В категории «Косметика и здоровье» средний чек снизился на 16% — до 5 286 рублей, а число заказов уменьшилось на 6%. В сегменте «Книги» заказы сократились на 57%, чек — на 9%. «Доставка еды и продуктов» также показывает снижение спроса: минус 59% по количеству заказов при росте среднего чека на 81%.

В категории «Автотовары» число заказов выросло на 9%, однако средний чек упал на 37% — до 14 077 рублей. В сегменте «Туризм» чек увеличился на 10% — до 26 298 рублей, а количество заказов практически не изменилось.

Общий товарооборот на данный момент вырос на 6% год к году. По оценке аналитиков, в последние дни перед 8 Марта итоговый рост выручки может достигнуть 10–15%.

Ранее россияне рассказали, как хотят отметить 23 февраля на работе.
 
