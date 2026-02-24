Размер шрифта
Пушилин рассказал о новых боях в ДНР

Пушилин: бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР
Илья Питалев/РИА Новости

Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«На окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — сказал чиновник.

Несколько дней назад Пушилин рассказывал об успехах российских войск на Северском направлении. По его словам, военные продвинулись в районе населенного пункта Озерное, а также со стороны Закотного.

В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что Вооруженные силы России занимают позиции вдоль реки Северский Донец у Святогорска.

В сентябре врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков отмечал в интервью РИА Новости, что для полноценного обеспечения республики водой нужно восстановить канал Северский Донец - Донбасс. Летом он сообщал о падении уровня запасов воды в ДНР до критически низкого уровня.

Ранее Пушилин рассказал, когда в дома жителей ДНР вернется вода.
 
