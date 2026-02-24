Израиль оценил потенциал США для ударов по Ирану

FT: Израиль считает, что потенциала США для ударов по Ирану хватит на 4-5 дней

Разведка Израиля считает, что потенциала США хватит на 4-5 дней интенсивной бомбардировки Ирана. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Даже с учетом скорого прибытия авианосца USS Gerald R Ford в конце этой недели, у США есть военный потенциал для нанесения интенсивных воздушных ударов лишь в течение 4-5 дней или неделя в случае ударов меньшей интенсивности», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако американская администрация настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили, что Тегеран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии.