Россия спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны окончательно закрыла вопрос принадлежности Курильских островов в отношениях с Японией. Об этом в статье для Berliner Zeitung написал немецкий журналист Николас Бутылин.

Он обратил внимание на заявления официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что суверенитет страны над островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и группой Хабомаи не подлежит сомнению. Эта позиция закреплена как итогами вооруженного конфликта, так и Конституцией России. По словам дипломата, российский суверенитет не может быть предметом для переговоров, чего нельзя сказать об утверждениях японских политиков об «оккупации».

Бутылин отметил, что позиция Москвы по вопросу принадлежности Курильских островов с течение времени только ужесточалась. В 60-е и 90-е гг. прошлого века Россия еще делала гуманитарные жесты. В частности, гражданам Японии разрешалось не оформлять визы для посещения островов. В 2012–2019 годах президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели ряд саммитов, но достичь конкретных договоренностей не смогли.

При этом в 2020 году в Конституцию России был внесен запрет на любые действия, направленные на отчуждение части территории. Это стало окончательным ударом по надеждам Токио на компромисс, подчеркнул автор материала.

Ранее в Японии заявили о желании заключить мирное соглашение с Россией.