В Иране разбился вертолет

В центральной иранской провинции Исфахан разбился вертолет. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Несколько минут назад вертолет упал в городе Дорче, близ Хомейнишахра», — говорится в публикации.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла в районе садоводческого комплекса города. Информации о жертвах пока нет.

Тем временем президент США Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако американская администрация настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране разбился военный самолет.