Москвичей предупредили о снегопаде 24 февраля

Метеоролог Леус: снегопад в Москве начнется после 9–10 часов утра
Кирилл Зыков/РИА Новости

Снегопад прогнозируется в российской столице 24 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Он (снегопад. — «Газета.Ru») начнется после 9–10 часов утра», — уточнил метеоролог.

По его словам, местами осадки в Москве достигнут категории «сильный снег». До конца дня в ряде районов столичного региона может выпасть до девяти миллиметров осадков, подчеркнул Леус.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 24 февраля Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Сильные снегопады ожидаются в Среднем Поволжье и Башкирии. В республике Коми, Ненецком автономном округе, а также на юге страны осадков не будет. Как рассказал специалист, погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов России.

При этом температурный фон в большинстве регионов вернется в «климатическое русло», добавил Тишковец. На Русском Севере столбики термометров будут показывать от -6 до -11°C, в средней полосе России — от -4 до -9°C, на юге — от 0 до +5°C, а в Краснодарском крае и Крыму — от +8 до +13°C.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна.
 
