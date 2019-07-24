К воспитательнице, бившей тряпкой по головам детей, проявил интерес СКР

Главк СКР по Краснодарскому краю проинформировал о том, что следователи проверят сведения из появившегося в социальных сетях видео, на котором воспитатель бил одного из подопечных детского сада тряпкой по лицу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что на данный момент следователи выявляют детей, которые подверглись практике причинения ударов.

Помимо этого, правоохранительные органы дадут правовую оценку работниками детского сада.

Как отмечается, после завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пьяные хулиганы избили ребенка от скуки.