Найдена связь с экипажем задержанного Ираном танкера
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Владелец задержанного иранскими властями танкера Stena Impero смог связаться по телефону с командой, передает РИА «Новости».
«У нас была прямая связь с экипажем Stena Impero вчера вечером», — сообщает компания-владелец.
Уточняется, что члены экипажа находятся «в безопасности».
До этого связь с моряками установить не удавалось.
Ранее представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management заявил, что на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне.
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.