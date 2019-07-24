Найдена связь с экипажем задержанного Ираном танкера

Владелец задержанного иранскими властями танкера Stena Impero смог связаться по телефону с командой, передает РИА «Новости».

«У нас была прямая связь с экипажем Stena Impero вчера вечером», — сообщает компания-владелец.

Уточняется, что члены экипажа находятся «в безопасности».

До этого связь с моряками установить не удавалось.

Ранее представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management заявил, что на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне.

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.