Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

Прокуратура устроит проверку условий проживания у родной матери 10-летнего мальчика, которого ранее отец посадил на цепь в сарае на Кубани. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что проверку организуют для того, чтобы отправить ребенка на постоянное проживание с матерью, а не в какой-либо социальный приют.

Как отмечается, при наличии у женщины нормальных условий проживания, прокуратура подаст ходатайство об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины уже завели дело о незаконном лишении свободы своего сына.