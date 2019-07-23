Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам премьер-министра, прямая обязанность губернатора знать о все, что происходит в регионе.

Он отметил, что детский лагерь в Хабаровске работал с грубыми нарушениями правил безопасности и поручил местным властям разобраться в том, кто давал разрешения на создание учреждения.

Ранее сообщалось, что по делу о гибели детей задержали владельца лагеря.