Отношение россиян к татуировкам выявил опрос

Большинство россиян никогда не набивали себе татуировки и не планируют делать их в ближайшие два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, у 88% россиян никогда не было татуировок, у 11% она есть сейчас, а 1% удалили ее. У опрошенных с татуировками их обычно две.

Отмечается, что 96% не планируют набивать татуировки ближайшие в ближайший год-два.

Больше половины респондентов (58%) нейтрально относятся к обладателям татуировкой, 15% поддерживают их, а 27% осуждают и не поддерживают их.

Ранее опрос показал, что молодежь оказалась самой оптимистично настроенной частью населения РФ.