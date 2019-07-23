Власти остановили работу лагеря после смертельного пожара

В пресс-службе главы Хабаровского края Сергея Фургала сообщили, что работа палаточного лагеря, где произошел пожар, в настоящее время остановлена. Об этом сообщает ТАСС.

До этого администрация лагеря уверяла, что пожар не повлияет на работу комплекса, однако власти края решили иначе.

Они приостановили работу туркомплекса на неопределенное время.

Пожар произошел накануне, 22 июля. В пожаре погибла девочка 10 лет. Кроме того, в реанимации в тяжелом состоянии также находятся еще три пострадавших в огне ребенка.

Ранее сообщалось, что унесший жизнь ребенка детский лагерь не проверяли.