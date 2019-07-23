Установлена личность погибшего ребенка в смертельном пожаре в детском лагере

Пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае убил маленькую девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Как отмечается, личность ребенка не раскрывается. Известно, лишь, что погибшая 2008 года рождения.

В настоящее время СК уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако причины пожара и виновные пока не установлены.

Пожар произошел накануне, 22 июля. Огонь обуял 20 палаток в лагере и разрушил их. Также в результате случившегося получили ожоги еще три ребенка. В настоящее время они находятся в реанимации, и врачи борются за их жизнь. Для них уже подготовили вертолет, чтобы экстренно эвакуировать в другие больницы.

Ранее появилось фото смертельного пожара в детском лагере.