Стали известны детали о пострадавших в смертельном пожаре в детском лагере

Спасатели рассказали, что в смертельном пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали дети 11 — 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, три ребенка, пострадавших в пожаре, были экстренно госпитализировали в больницу с ожогами.

Также для детей, получивших травмы, подготовили вертолет для эвакуации в другие медицинские учреждения.

До этого стало известно, что пожар из 26 палаток уничтожил 20. В результате случившегося погиб один ребенок.

Ранее появилось фото смертельного пожара в детском лагере.