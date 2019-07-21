Полиция арестовала мужа одной из пропавших россиянок в Мюнхене
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Полиция ФРГ арестовала подозреваемого в исчезновении двух россиянок. Об этом пишетBild.
По версии следствия, к пропаже женщин причастен Роман Х. из Санкт-Петербурга. Его задержание произошло 21 июля вечером.
Подозреваемый — супруг Марии, исчезнувшей 13 июля вместе с дочерью.
Мужчина является переселенцем в ФРГ. Брак между ним и Марией был заключен в консульстве РФ в Мюнхене.
Правоохранительные органы Германии продолжают расследование этого дела.
Ранее сообщалось, о возможном убийстве двух россиянок в Мюнхене.