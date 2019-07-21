Полиция арестовала мужа одной из пропавших россиянок в Мюнхене

Полиция ФРГ арестовала подозреваемого в исчезновении двух россиянок. Об этом пишетBild.

По версии следствия, к пропаже женщин причастен Роман Х. из Санкт-Петербурга. Его задержание произошло 21 июля вечером.

Подозреваемый — супруг Марии, исчезнувшей 13 июля вместе с дочерью.

Мужчина является переселенцем в ФРГ. Брак между ним и Марией был заключен в консульстве РФ в Мюнхене.

Правоохранительные органы Германии продолжают расследование этого дела.

Ранее сообщалось, о возможном убийстве двух россиянок в Мюнхене.