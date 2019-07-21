Явка на выборах в Раду оказалась ниже, чем в 2014 году

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную раду оказалась ниже, чем на выборах в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, на 16.00 явка составила 36,59%, в то время, как на предыдущих выборах она составляла более 40%.

Она отметила, что разница в цифрах небольшая и выразила надежду, что показатель станет выше к закрытию участков.

По данным Центризбиркома, больше всего людей проголосовало в Черниговской и Полтавской областях, а меньше всего в Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что глава штаба партии Владимира Зеленского заявил о низкой явке на выборах в Раду.